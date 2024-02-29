Для Cyberpunk 2077 вышел патч 2.12 с исправлением багов
29 февраля разработчики Cyberpunk 2077 из студии CD Projekt RED выпустили для игры патч 2.12. Он исправил ряд багов, которые присутствовали на разных платформах.
Коротко о главном
- Исправлен баг, из-за которого в игре возникала бесконечная загрузка, происходили вылеты или зависания при использовании некоторых сохранений (только консоли Xbox);
- Исправлен баг, из-за которого в Найт-Сити могли появляться группы бессмертных врагов (все платформы);
- Исправлен баг, из-за которого волосы NPC внутри транспортных средств могли выглядеть очень яркими после включения трассировки лучей (только ПК);
- Исправлен баг, из-за которого при игре на Steam Deck возникали сбои после включения трассировки лучей.
С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте.
Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PS4, PS5. Xbox One и Xbox Series.
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