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Для Cyberpunk 2077 вышел патч 2.12 с исправлением багов

Для Cyberpunk 2077 вышел патч 2.12 с исправлением багов
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29 февраля разработчики Cyberpunk 2077 из студии CD Projekt RED выпустили для игры патч 2.12. Он исправил ряд багов, которые присутствовали на разных платформах.

Коротко о главном

  • Исправлен баг, из-за которого в игре возникала бесконечная загрузка, происходили вылеты или зависания при использовании некоторых сохранений (только консоли Xbox);
  • Исправлен баг, из-за которого в Найт-Сити могли появляться группы бессмертных врагов (все платформы);
  • Исправлен баг, из-за которого волосы NPC внутри транспортных средств могли выглядеть очень яркими после включения трассировки лучей (только ПК);
  • Исправлен баг, из-за которого при игре на Steam Deck возникали сбои после включения трассировки лучей.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте.

Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PS4, PS5. Xbox One и Xbox Series.

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