Представлен флагман Meizu 21 Pro — последний смартфон китайской компании

Китайская компания Meizu представила флагманский смартфон Meizu 21 Pro. Продажи гаджета стартуют уже 2 марта по рекомендуемой цене от 5000 юаней (около 63 тысяч рублей).

Meizu 21 Pro оснащён 6,79-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1368х3192 и частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 с 8/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ/1024 ГБ встроенной памяти. Смартфон получил батарею объёмом 5050 мА/ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной — мощностью 50 Вт.

Meizu 21 Pro оснащён тройной основной камерой с оптической стабилизацией изображения, подэкранным сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками и фирменной оболочкой Flyme 10.5 с функциями искусственного интеллекта. Ранее в Meizu отмечали, что планируют уйти с рынка смартфонов, сделав ставку на работу с ИИ, поэтому Meizu 21 Pro наверняка станет последним гаджетом китайской компании.