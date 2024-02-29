Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco сломались после выпуска новой прошивки

На этой неделе для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco было выпущено очередное обновление прошивки. Апдейт добавил улучшенную шторку быстрого доступа, однако она спровоцировала массовые сбои.

Пользователи начали сообщать, что после скачивания обновления их устройства входят в цикл бесконечной перезагрузки — это делает девайс полностью неработоспособным. Отмечается, что апдейт доступен даже на тех моделях смартфонов, которые не должны были его получить.

На данный момент владельцы гаджетов нашли только один способ решения проблемы — сбросить все настройки «Меню восстановления». Правда, стоит брать в учёт, что после этого все приложения, фотографии, видео и другие данные на смартфоне будут удалены.

В Xiaomi ситуацию пока никак не прокомментировали.