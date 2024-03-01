Windows 11 получила масштабный апдейт: улучшение Copilot и приложения «Фотографии»

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29 февраля компания Microsoft объявила на своём официальном сайте о выпуске масштабного обновления для Windows 11. Апдейт насчитывает десятки различных изменений и улучшений.

Фото: Microsoft

Особое внимание компания уделяет развитию чат-бота Copilot. К примеру, теперь он научился управлять рядом параметров ПК: активировать голосовой ввод, менять режим питания, показывать системные характеристики, показывать доступные сети Wi-Fi, IP-адрес пользователя и многое чего ещё.

Ещё в приложение «Фотографии» добавили свежую функцию под названием Generative Erase — она позволяет удалять нежелательные объекты с изображений, а затем заменять образовавшиеся участки адаптирующимся фоном.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке. Обновление уже доступно для загрузки.