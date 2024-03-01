Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 1
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Windows 11 получила масштабный апдейт: улучшение Copilot и приложения «Фотографии»

Windows 11 получила масштабный апдейт: улучшение Copilot и приложения «Фотографии»
Аудио-версия:
Комментарии

29 февраля компания Microsoft объявила на своём официальном сайте о выпуске масштабного обновления для Windows 11. Апдейт насчитывает десятки различных изменений и улучшений.

Фото: Microsoft

Особое внимание компания уделяет развитию чат-бота Copilot. К примеру, теперь он научился управлять рядом параметров ПК: активировать голосовой ввод, менять режим питания, показывать системные характеристики, показывать доступные сети Wi-Fi, IP-адрес пользователя и многое чего ещё.

Ещё в приложение «Фотографии» добавили свежую функцию под названием Generative Erase — она позволяет удалять нежелательные объекты с изображений, а затем заменять образовавшиеся участки адаптирующимся фоном.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке. Обновление уже доступно для загрузки.

Материалы по теме
Windows 11 перестанет работать на ПК с устаревшими процессорами
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android