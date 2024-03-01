Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 1
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Xiaomi прокомментировала массовый сбой своих смартфонов

Xiaomi прокомментировала массовый сбой своих смартфонов
Аудио-версия:
Комментарии

Пару дней назад для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco было выпущено обновление прошивки. Однако владельцы гаджетов начали жаловаться, что после установки апдейта столкнулись с критическим сбоем — их устройства входили в цикл бесконечной перезагрузки.

Журналисты ТАСС обратились в российскую службу поддержки компании, чтобы получить комментарии касательно ситуации. В Xiaomi заявили, что данная проблема связана не с прошивкой, поэтому пользователи могу спокойно обновлять свои девайсы.

Владельцы смартфонов предполагают, что сбой спровоцировало обновление плагина в HyperOS, который отвечает за работу «Центра управления». Xiaomi пока не нашла способ решения неполадки.

Техническая поддержка компании рекомендует перезагрузить устройство ещё раз или выполнить сброс до заводских настроек

Больше подробностей
Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco сломались после выпуска новой прошивки
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android