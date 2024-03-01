Xiaomi прокомментировала массовый сбой своих смартфонов

Пару дней назад для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco было выпущено обновление прошивки. Однако владельцы гаджетов начали жаловаться, что после установки апдейта столкнулись с критическим сбоем — их устройства входили в цикл бесконечной перезагрузки.

Журналисты ТАСС обратились в российскую службу поддержки компании, чтобы получить комментарии касательно ситуации. В Xiaomi заявили, что данная проблема связана не с прошивкой, поэтому пользователи могу спокойно обновлять свои девайсы.

Владельцы смартфонов предполагают, что сбой спровоцировало обновление плагина в HyperOS, который отвечает за работу «Центра управления». Xiaomi пока не нашла способ решения неполадки.

Техническая поддержка компании рекомендует перезагрузить устройство ещё раз или выполнить сброс до заводских настроек