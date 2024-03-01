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Анонсирован BlackView Hero 10 — самый бюджетный складной смартфон в мире

Анонсирован BlackView Hero 10 — самый бюджетный складной смартфон в мире
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Компания BlackView представила Hero 10 — самый бюджетный складной смартфон в мире. Устройство работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G99.

В разложенном виде BlackView Hero 10 предлагает 6,9-дюймовый экран с разрешением 2790 х 1188 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Ко всему прочему, на задней стороне девайса установлен дополнительный круглый дисплей, частотой которого составляет 60 Гц.

Также BlackView Hero 10 работает на операционной системе Android 13 с оболочкой DokeOS 3.1. Из минусов гаджета можно отметить только крохотную батарею на 2630 мА/ч — с ней устройство при активном использовании проработает от силы часов пять.

Производитель оценил смартфон в € 399 (~ 39,6 тысячи рублей). Дата старта продаж пока не раскрывается.

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