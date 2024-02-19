ZTE представила бюджетный складной смартфон Libero Flip с двумя экранами

Китайская компания ZTE представила Libero Flip — бюджетный складной смартфон с двумя дисплеями. Гаджет поступит в продажу уже 29 февраля в Японии по цене в 39 800 иен (около 25 тыс. рублей), после чего стоимость увеличится до 63 000 иен (около 39 тыс. рублей).

Libero Flip получил основной 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 2790х1188 пикселей вместе с дополнительным экраном с разрешением 466х466 пикселей. Основные функции дополнительного дисплея — возможность читать уведомления, отвечать на звонки и следить за погодой.

Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство получило двойную основную камеру (50 Мп и 2 Мп соответственно) и привычную фронтальную камеру на 16 Мп. Объём батареи Libero Flip составляет 4310 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки до 33 Вт.