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Dragon's Dogma 2 получила возрастной рейтинг «для взрослых»

Dragon's Dogma 2 получила возрастной рейтинг «для взрослых»
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Релиз Dragon's Dogma 2 уже маячит на горизонте, поэтому на этой неделе рейтинговое агентство ESRB выдало тайтлу возрастное ограничение. Фентезийный экшен получил отметку M — игра предназначена для людей старше 17 лет.

Видео доступно на YouTube-канале Dragon's Dogma. Права на видео принадлежат Capcom.

Эксперты обосновали данный рейтинг тем, что проект слишком жестокий: на экране проливаются реки крови, а также есть сцены с отрубанием конечностей. Ко всему прочему, пользователи смогут воспользоваться услугами проституток, однако обнажённые тела не показываются.

В одной из сцен персонажи катаются по кровати и страстно целуются. Ещё в игре есть несколько монстров с оголённой грудью, но без сосков.

Релиз игры состоится уже 22 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.

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