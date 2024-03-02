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Apple не станет отключать веб-приложения на iOS для пользователей из Евросоюза

Apple не станет отключать веб-приложения на iOS для пользователей из Евросоюза
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Apple заявила, что не станет отключать поддержку веб-приложений на iOS для пользователей из стран Евросоюза — в версии iOS 17.4 компания оставит все функции. По словам представителей компании, они пошли на такой шаг, поскольку «получили запросы на её продолжение».

Напомним, 16 февраля Apple подтвердила, что собирается отключить поддержку веб-приложений на iOS для пользователей из стран Евросоюза. Данное решение в компании обосновывали соответствием закону о цифровых рынках.

Он подразумевает, что разработчики должны иметь возможность создавать браузеры на собственных движках, а не только при помощи инструментария Apple. Затем корпорация объявила, что использование других движков может привести к «проблемам с безопасностью».

Из-за этого все веб-приложения Apple и отключила, поскольку создавать для них новую инфраструктуру было бы крайне «непрактично». После чего корпорация подверглась критике как со стороны пользователей, так и разработчиков.

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