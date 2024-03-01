Владельцы iPhone в России в 2023 году потратили на игры 15,6 млрд рублей

Газета «Коммерсантъ» обратила внимание на State of Mobile Gaming 2024 от data.ai. Из него выяснилось, что владельцы iPhone в России в 2023 году потратили на игры $ 172 млн (примерно 15,6 млрд рублей).

Также стало известно, что объём платежей в мобильных играх, осуществлённых в 2023 году из России через App Store, снизился на 19,2%. Отмечается, что в 2022 году сумма затрат на мобильные игры была больше. Эксперты объясняют спад в прошлом году тем, что сопоставимый объём платежей начал проходить вне App Store — через платёжные системы, встраиваемые в них без ведома Apple.

Среди мировых рынков Россия занимает 20-е место по объёму затрат в App Store. В топ-3 находятся США ($ 14,8 млрд), Китай ($ 11,2 млрд) и Япония ($ 8,4 млрд).