В России могут заблокировать «Википедию» из-за закона о запрете продвижения VPN

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что в России могут заблокировать «Википедию». Всё из-за нового закона, который запрещает продвижение VPN.

По его словам, на ресурсе существуют не просто статьи с описанием способов обхода блокировок, но и материалы, которые призывают пользователей их применять.

Законные основания для блокировки «Википедии» есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей. По факту вся ценная информация, которая доступна на этом ресурсе, уже продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена на порталах «БРЭ», «Рувики» и «Руниверсалисе».

Напомним, закон вступил в силу с 1 марта и будет действовать вплоть до 1 сентября 2029 года.