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В Россию вступил в силу закон о запрете продвижения VPN-сервисов

В Россию вступил в силу закон о запрете продвижения VPN-сервисов
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С сегодняшнего дня в России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов и различных способах их обхода. Роскомнадзор теперь будет блокировать любую информацию, связанную с положительными свойствами VPN.

Среди прочего, запрещена информация, которая рассказывает о средствах обхода блокировок в Сети или даёт возможность узнать способы, как обойти ограничения Роскомнадзора, а также «побуждает или убеждает в их привлекательности». Ранее в ведомстве напомнили, что работа VPN-сервисов в России запрещена с 2020 года. При этом наказания для граждан России за использование VPN пока что никакого не предусмотрено.

Закон вступил в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

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