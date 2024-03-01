В Россию вступил в силу закон о запрете продвижения VPN-сервисов

С сегодняшнего дня в России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов и различных способах их обхода. Роскомнадзор теперь будет блокировать любую информацию, связанную с положительными свойствами VPN.

Среди прочего, запрещена информация, которая рассказывает о средствах обхода блокировок в Сети или даёт возможность узнать способы, как обойти ограничения Роскомнадзора, а также «побуждает или убеждает в их привлекательности». Ранее в ведомстве напомнили, что работа VPN-сервисов в России запрещена с 2020 года. При этом наказания для граждан России за использование VPN пока что никакого не предусмотрено.

Закон вступил в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до 1 сентября 2029 года.