Xbox проведёт презентацию игр партнёров — 6 марта покажут более 10 проектов

Игровое подразделение Microsoft сообщило о планах провести презентацию, посвящённую проектам партнёров компании.

Прямая трансляция ивента начнётся 6 марта в 21:00 по мск — Xbox представит платформер Tales of Kenzera: Zau, новый геймплей экшена Kunitsu-Gami: Path of the Goddess от Capcom, свежий взгляд на хардкор-RPG The First Berserker: Khazan и ряд других игр.

Всего ожидается более 10 игр, презентация займёт чуть более получаса. Эфир можно будет посмотреть на Twitch и YouTube, при просмотре будут доступны субтитры на русском и других языках мира. На YouTube трансляция пройдёт в качестве 4K.

Ранее Фил Спенсер рассказал о будущем Xbox: компания планирует начать выпускать свои игры на консолях конкурентов и работает над консолью нового поколения.