Приложение «Сбера» на iOS начали устанавливать клиентам банка с выездом на дом

«Сбербанк» запустил новую услугу — установку приложения «Сбербанк Онлайн» на iOS с выездом сотрудника на дом. Об этом банк сообщил в отдельном пресс-релизе, отметив, что функционал уже доступен для клиентов в России.

В «Сбербанке» также уточнили, что только в 2023 году сотрудники помогли установить приложение «Сбербанк Онлайн» около 5 млн раз, а с начала 2024 года — почти 1 млн, включая программу-замену «Учёт Онлайн». Именно из-за высокого спроса компания решила распространить услугу в том числе на выездной формат.

Приложение «Сбербанк Онлайн» пропало из магазина App Store весной 2022 года из-за санкций со стороны США. После этого компания выпускала приложения-замены, включая программы «СБОЛ» и «Учёт Онлайн».