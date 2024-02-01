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Скачать Сбербанк онлайн для айфона, установить приложение для iOS — Учёт онлайн

Приложение «Сбера» вновь можно установить на iPhone — «Учёт онлайн»
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В конце января в App Store появилось новое приложение «Сбербанка» под названием "Учёт онлайн". Оно доступно пользователям гаджетов от Apple, разработчиком программы выступает Prabhleen Hora.

Приложение «Учёт онлайн» в App Store

Приложение «Учёт онлайн» в App Store

Фото: App Store

В «Сбере» подтвердили, что новое мобильное приложение позволит клиентам iOS «оставаться на связи с банком и без ограничений пользоваться всеми возможностями сервисов компании». Программа выступила заменой старых версий «Сбербанка онлайн» под версиями 12.14.1, 12.15 и 13.02, поддержка которых скоро будет полностью прекращена.

Ранее Apple уже удаляла приложения «СБОЛ» (аналог «Сбербанка Онлайн») из магазина приложений App Store. В 2023 году специалисты компании помогали с установкой приложения компании в отделениях банков.

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