Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 5
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Xiaomi представила умный вентилятор Mijia Fan с функциями искусственного интеллекта

Xiaomi представила умный вентилятор Mijia Fan с функциями искусственного интеллекта
Комментарии

Китайская компания Xiaomi представила Xiaomi Mijia Fan — умный вентилятор с функциями искусственного интеллекта (ИИ). Продажи гаджета стартуют 6 марта в Китае по цене в 299 юаней (около 3900 рублей).

Mijia Fan работает на базе новой ОС HyperOS и использует функции ИИ для поддержания комфортной температуры в помещении. Так, если в комнате становится слишком жарко, то гаджет автоматически включается и подстраивается под ранее настроенные параметры в приложении.

В Xiaomi отмечают, что вентилятор может подавать воздух на расстояние до 13 метров, поддерживая до 100 режимов скорости и экономя тем самым электроэнергию. Создатели Mijia Fan также озадачились уровнем шума — в среднем он составляет примерно 27,2 дБ.

Материалы по теме
Xiaomi прокомментировала массовый сбой своих смартфонов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android