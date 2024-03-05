Xiaomi представила умный вентилятор Mijia Fan с функциями искусственного интеллекта

Китайская компания Xiaomi представила Xiaomi Mijia Fan — умный вентилятор с функциями искусственного интеллекта (ИИ). Продажи гаджета стартуют 6 марта в Китае по цене в 299 юаней (около 3900 рублей).

Mijia Fan работает на базе новой ОС HyperOS и использует функции ИИ для поддержания комфортной температуры в помещении. Так, если в комнате становится слишком жарко, то гаджет автоматически включается и подстраивается под ранее настроенные параметры в приложении.

В Xiaomi отмечают, что вентилятор может подавать воздух на расстояние до 13 метров, поддерживая до 100 режимов скорости и экономя тем самым электроэнергию. Создатели Mijia Fan также озадачились уровнем шума — в среднем он составляет примерно 27,2 дБ.