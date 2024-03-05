YouTube, Google, WhatsApp, Discord и другие сайты столкнулись со сбоями по всему миру

Вечером 5 марта в мировом интернете случился масштабный сбой. По всему миру, включая Россию, перестали работать крупнейшие сайты, включая YouTube, Google, X (ранее Twitter) и WhatsApp. Сервисы либо полностью перестали открываться, либо очень медленно загружаются и работают куда хуже обычного.

Согласно порталу DownDetector, сбои начались примерно в 18:30 мск. О проблемах сообщают пользователи из России, Европы, США, Японии и других стран. Некоторые юзеры отмечают проблемы с сервисами вроде голосового помощника Google и неработающим функционалом смарт-телевизоров.

Статистика жалоб на сбои некоторых крупных сервисов Фото: DownDetector

Тем временем компании пока не комментировали ситуацию. Судя по масштабам жалоб, проблема не ограничивается провайдерами и наверняка связана с серверами.