На 8 Марта в качестве подарка стали реже покупать iPhone и другую технику Apple

Компания МТС провела исследование, а издание «Газета.Ru» обратило на него внимание. Так, выяснилось, что мужчины стали реже дарить iPhone и другую технику Apple девушкам на 8 Марта.

Отмечается, что в 2024 году спрос на цифровые девайсы в последнюю неделю перед 8 Марта оказался выше, чем в прошлом году, а также перед 14 и 23 февраля этого года. При этом в рейтинг популярных товаров впервые не попала техника Apple.

Лидерами продаж к 8 Марта стали беспроводные наушники, а самой популярной моделью — Huawei Freebuds SE 2. В список популярных товаров также вошли смартфоны Infinix, Xiaomi и Samsung. В этой категории россияне стали реже дарить устройства от Apple — в отличие от прошлого года бренд не вошёл в топ подарков.