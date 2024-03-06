Инструкция: как подключить беспроводные наушники к компьютеру или ноутбуку

Последние годы можно считать полноценным расцветом беспроводных устройств: наушников, мышек, клавиатур, портативных колонок и так далее. В наше время подобные гаджеты могут похвастаться долгим временем автономной работы и кучей дополнительных удобств в эксплуатации.

Если для подключения Bluetooth-гарнитуры к смартфону нужно совершить всего пару действий, то в случае с ПК и ноутбуком шагов понадобится чуточку больше. В статье рассмотрим каждый из случаев.

Как подключить беспроводные наушники к ПК (Windows 10)

Если в вашем ПК установлен Bluetooth-модуль, то проделайте следующее:

Отключите наушники от других устройств; Переведите наушники в режим поиска (как это сделать, смотрите в инструкции от производителя); Кликните на «Пуск» в левом нижнем углу; Откройте «Параметры»; Перейдите во вкладку «Устройства»; Нажмите на «Добавление Bluetooth или другого устройства»; Кликните на строку «Bluetooth»; Найдите в предложенном списке название ваших наушников (также указано в инструкции от производителя) и нажмите на него.

Если после пятого действия у вас выскочила какая-то ошибка, то, значит, Bluetooth-модуль в компьютере отсутствует. Однако ситуация поправима — для этого предстоит купить внешний Bluetooth-адаптер, который подключается к USB-слоту. Необходимые драйверы установятся сами после первого подключения адаптера к ПК.

Примерно так выглядит внешний Bluetooth-адаптер Фото: ugreen

Теперь все нужные компоненты у вас есть, поэтому повторите все пункты выше.

Как подключить беспроводные наушники к ноутбуку (Windows 10)

Все современные ноутбуки оснащены Bluetooth-модулем. Да что уж говорить, вам будет гораздо сложнее найти такую модель, в которой он не будет предусмотрен. А порядок действий для подключения беспроводной гарнитуры к ноутбуку абсолютно идентичен тому, что и в случае с ПК.

Как подключить беспроводные наушники к «Маку»

С устройствами на операционной системе macOS беспроводные наушники спрягаются ещё проще. Отметим, что к iMac или MacBook можно подключить не только AirPods, но и гарнитуры от других производителей.