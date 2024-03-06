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Как включить беспроводные наушники на ПК, Windows, Виндоус, Мак, ноутбуке

Инструкция: как подключить беспроводные наушники к компьютеру или ноутбуку
Никита Прокофьев
Как подключить беспроводные наушники к компьютеру
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Рассматриваем несколько вариантов.

Последние годы можно считать полноценным расцветом беспроводных устройств: наушников, мышек, клавиатур, портативных колонок и так далее. В наше время подобные гаджеты могут похвастаться долгим временем автономной работы и кучей дополнительных удобств в эксплуатации.

Если для подключения Bluetooth-гарнитуры к смартфону нужно совершить всего пару действий, то в случае с ПК и ноутбуком шагов понадобится чуточку больше. В статье рассмотрим каждый из случаев.

Как подключить беспроводные наушники к ПК (Windows 10)

Если в вашем ПК установлен Bluetooth-модуль, то проделайте следующее:

  1. Отключите наушники от других устройств;
  2. Переведите наушники в режим поиска (как это сделать, смотрите в инструкции от производителя);
  3. Кликните на «Пуск» в левом нижнем углу;
  4. Откройте «Параметры»;
  5. Перейдите во вкладку «Устройства»;
  6. Нажмите на «Добавление Bluetooth или другого устройства»;
  7. Кликните на строку «Bluetooth»;
  8. Найдите в предложенном списке название ваших наушников (также указано в инструкции от производителя) и нажмите на него.

Если после пятого действия у вас выскочила какая-то ошибка, то, значит, Bluetooth-модуль в компьютере отсутствует. Однако ситуация поправима — для этого предстоит купить внешний Bluetooth-адаптер, который подключается к USB-слоту. Необходимые драйверы установятся сами после первого подключения адаптера к ПК.

Примерно так выглядит внешний Bluetooth-адаптер

Примерно так выглядит внешний Bluetooth-адаптер

Фото: ugreen

Теперь все нужные компоненты у вас есть, поэтому повторите все пункты выше.

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Как подключить беспроводные наушники к ноутбуку (Windows 10)

Все современные ноутбуки оснащены Bluetooth-модулем. Да что уж говорить, вам будет гораздо сложнее найти такую модель, в которой он не будет предусмотрен. А порядок действий для подключения беспроводной гарнитуры к ноутбуку абсолютно идентичен тому, что и в случае с ПК.

Как подключить беспроводные наушники к «Маку»

С устройствами на операционной системе macOS беспроводные наушники спрягаются ещё проще. Отметим, что к iMac или MacBook можно подключить не только AirPods, но и гарнитуры от других производителей.

  1. Отключите наушники от других устройств;
  2. Переведите наушники в режим поиска (как это сделать, смотрите в инструкции от производителя);
  3. Нажмите на иконку шестерёнки в нижней панели;
  4. Кликните на значок «Bluetooth»;
  5. Найдите в предложенном списке название ваших наушников (также указано в инструкции от производителя) и нажмите на него.
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