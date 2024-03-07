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Инженера из Google обвинили в краже данных и передачи их Китаю

По данным издания Bloomberg, в США обвинили 38-летнего жителя Калифорнии Линвэя Дина в краже коммерческой тайны у Google и её последующей передаче китайским компаниям.

Дину, который был нанят Google в 2019 году, предъявлены обвинения по четырём пунктам обвинения в краже коммерческой тайны, говорится в заявлении Министерства юстиции.

Мы утверждаем, что обвиняемый украл коммерческие секреты, связанные с искусственным интеллектом у Google, тайно работая на две компании, базирующиеся в Китае. Мы будем яростно защищать технологии, разработанные в Америке.

По данным Минюста, Дин передавал конфиденциальную информацию из Сети Google в свою личную электронную почту и облачные учётные записи двум китайским фирмам.

Мужчину арестовали 6 марта. Если Дина признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения и штрафа в размере до $ 250 тыс. по каждому пункту обвинения.