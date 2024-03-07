Стартовали продажи бюджетного смартфона Realme 12+ с AMOLED-экраном и большой батареей

Китайская компания Realme выпустила Realme 12+ — свой новый бюджетный смартфон. Модель уже доступна в Индии по цене от 20 тысяч рупий (около 22 тысяч рублей).

Realme 12+ получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400x1080 пикселей и частотой 120 Гц. Основное отличие от изогнутой Pro-модели — плоский экран. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7050 с 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти без поддержки отдельного слота для карты памяти MicroSD.

Ёмкость батареи гаджета составляет 5000 мА/ч, он поддерживает быструю зарядку до 67 Вт и разъём 3,5 мм для подключения наушников. Камера получила тройной модуль: основной на 50 МП, широкоугольный на 8 МП и макро на 2 МП. Фронтальная камера получила базовый датчик на 16 Мп.