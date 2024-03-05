Представлен бюджетный смартфон Nothing Phone 2A с уникальным дизайном

Китайская компания Nothing представила Nothing Phone 2A — первый бюджетный смартфон в своей истории. Продажи гаджета в Индии и Европе стартуют уже 12 марта по цене от € 329 (около 32 тысяч рублей).

Nothing Phone 2A оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080р и частотой 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7200 Pro с 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 5000 мА/ч. Гаджет защищён от воды и пыли по стандарту IP54.

Основная камера получила двойной модуль по 50 Мп: основной и широкоугольный. Фронтальная камера получила датчик на 32 Мп. Гаджет будет поставляться с предустановленной Android 14 в фирменной оболочке Nothing OS 2.5 с ранее обещанными тремя годами официальной поддержки.