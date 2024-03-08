Для «Человека-паука 2» вышел крупный патч с «Новой игрой+» и новыми костюмами

Студия Insomniac Games выпустила крупный патч под версией 1.002.000 для «Человека-паука 2». Апдейт уже доступен всем обладателям экшена на PlayStation 5.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Бесплатное обновление добавило в игру долгожданный режим «Новая игра+», пройдя который можно разблокировать специальные золотые костюмы. После финальной миссии игроки также смогут вручную менять время суток и заново пройти любую сюжетную миссию.

Кроме того, в «Человеке-пауке 2» появились по два новых костюма для Питера Паркера и Майлза Моралеса, новые опции доступности и функция уменьшения персонажей в фоторежиме. Разработчики также улучшили оптимизацию и повысили общую стабильность проекта.