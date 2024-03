«Человек-паук 2», Alan Wake и Baldur's Gate 3: все номинанты BAFTA Games Awards 2024

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства раскрыла список номинантов на премию BAFTA Games Awards 2024. Рекордсменом по их количеству стала игра «Человек-паук 2» — она представлена сразу в девяти категориях.

По данному показателю от неё не сильно отстали Alan Wake 2 (восемь номинаций), Baldur's Gate 3 (восемь номинаций) и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (семь номинаций). Вот полный список всех категорий:

«Выбор игроков»

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077

Fortnite

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Lethal Company

«Человек-паук 2»

«Лучшая игра»

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Dave the Diver

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

«Человек-паук 2»

Super Mario Bros Wonder

«Британская игра»

Cassette Beasts

Dead Island 2

Disney Illusion Island

Football Manager 2024

Viewfinder

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

«Лучшее повествование»

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Dredge

Final Fantasy 16

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Star Wars Jedi: Survivor

«Технические достижения»

Alan Wake 2

Final Fantasy 16

Horizon: Call of the Mountain

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

«Человек-паук 2»

Starfield

«Лучший игровой дизайн»

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

«Человек-паук 2»

Viewfinder

«Лучшие анимации»

Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

Hogwarts Legacy

«Человек-паук 2»

Star Wars Jedi: Survivor

Super Mario Bros Wonder

«Художественные достижения»

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Cocoon

Diablo 4

Final Fantasy 16

Hi-Fi Rush

«Аудиодостижения»

Alan Wake 2

Call of Duty: Modern Warfare 3

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

«Человек-паук 2»

Star Wars Jedi: Survivor

«Лучшая музыка»

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

«Человек-паук 2»

Star Wars Jedi: Survivor

«Лучшая роль второго плана»

Эндрю Уинкотт – Baldur’s Gate 3

Дебра Уилсон – Star Wars Jedi: Survivor

Ральф Айнесон – Final Fantasy 16

Сэм Лейк – Alan Wake 2

Тони Тодд – «Человек-паук 2»

Трэйси Уайлз – Baldur’s Gate 3

«Лучшая главная роль»

Амелия Тайлер – Baldur’s Gate 3

Камерон Монахэн – Star Wars Jedi: Survivor

Наджи Джетер – «Человек-паук 2»

Нил Ньюбон – Baldur’s Gate 3

Саманта Беар – Baldur’s Gate 3

Юрий Ловенталь – «Человек-паук 2»

«Лучшая дебютная игра»

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Stray Gods: The Roleplaying Musical

Venba

Viewfinder

«Лучшая игра за пределами развлечений»

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia

Terra Nil

Thirsty Suitors

Venba

«Лучшая поддержка»

Cyberpunk 2077

Final Fantasy 14 Online

Fortnite

Forza Horizon 5

Genshin Impact

No Man’s Sky

«Лучшая семейная игра»

Cocoon

Dave the Diver

Disney Illusion Island

Hi-Fi Rush

Hogwarts Legacy

Super Mario Bros Wonder

«Лучшая мультиплеерная игра»

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Modern Warfare 3

Diablo 4

Forza Motorsport

Party Animals

Super Mario Bros Wonder

«Лучшая игра по новой франшизе»

Chants of Sennaar

Dave the Diver

Dredge

Hi-Fi Rush

Jusant

Viewfinder

Победителей во всех номинациях назовут 11 апреля.