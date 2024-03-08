Старт нового сезона Fortnite отложили: профилактика продлится долго

8 марта в 10:00 по московскому времени разработчики Fortnite временно отключили серверы шутера — они ушли на профилактику перед стартом нового сезона «Мифы и герои». Изначально ожидалось, их работоспособность нормализуется до 16:00, однако теперь авторы объявили о продлении профилактики как минимум на восемь часов.

Это значит, что увидеть контент из будущего сезона геймеры смогут не раньше часа ночи по Москве. Напомним, его главной темой студия сделала древнегреческую мифологию.

К примеру, из обновлённого боевого пропуска игроки получат костюмы Зевса, Аида, Цербера, Артмиды, Медузы, Посейдона и Афродиты. Также на карте появится множество новых тематичсеких локаций.

Королевская битва Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.