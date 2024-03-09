Компания Tecno анонсировала линейку смартфонов Camon 30

В ходе выставки MWC 2024 компания Tecno анонсировала будущую линейку своих смартфонов Camon 30. В неё вошло четыре устройства: базовый Camon 30, Camon 30 5G, Camon 30 Pro и Camon 30 Premier.

Фото: HWP

Стандартный Tecno Camon 30 предложит покупателям 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Гаджет работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G99, а также обладает 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Флагманская модель Tecno Camon 30 Premier отличается более мощным процессором в лице Dimensity 8200, увеличенным разрешением, объёмом памяти и более качественной камерой. Цены на него будут начинаться от 55 тысяч рублей.

Дата старта продаж смартфонов в России пока не раскрывается.