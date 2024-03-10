Инсайдеры показали первые рендеры флагмана Motorola Edge 50 Pro с экраном 165 Гц

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На этой неделе инсайдеры опубликовали первые рендеры флагманского смартфона Motorola Edge 50 Pro. Устройство будет работать на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Фото: Android Headlines/Motorola

Производитель оснастит девайс 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 165 Гц. Ко всему прочему, смартфон получит аккумулятор ёмкостью 4500 мА/ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 50 Вт.

По словам инсайдеров, новинка также предложит множество ИИ-функций. На задней стороне будет расположена тройная камера: основной сенсор на 50 МП, широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 13 мм и телеобъектив с фокусным расстоянием 73 мм.

Устройство будет продаваться в трёх расцветках: чёрной, фиолетовой и серебристой. Ожидается, что Motorola Edge 50 Pro официально анонсируют 3 апреля.