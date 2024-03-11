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«Оскар»-2024: лучший мультфильм — «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки

«Оскар»-2024: лучший мультфильм — «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки
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В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе началась 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. Очередной номинацией стал Лучший анимационный фильм, за которую в этот раз сражались пятеро кандидатов.

Победу одержал «Мальчик и птица» — новая картина знаменитого Хаяо Миядзаки, создателя культовых произведений «Ходячий замок» и «Унесённые призраками». Именно его работе предрекали главную награду. К сожалению, ни он, ни сотрудники студии Ghibli не приехали на церемонию, поэтому статуэтку авторам передадут позже.

Лучший мультфильм на «Оскаре»-2024

  • «Нимона»
  • «Элементарно»
  • «Мальчик и птица»
  • «Мечты робота»
  • «Человек-паук: Паутина вселенных».

96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024 продлится примерно до 6:00 мск. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.

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