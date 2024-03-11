Стартовал второй сезон Российской киберспортивной лиги: там сыграют команды Бустера и Доси

Сегодня, 11 марта, пройдут первые матчи нового сезона Российской киберспортивной лиги по Counter-Strike 2.

Призовой фонд второго сезона составит 10 млн рублей, бороться за которые будут 12 команд — среди участников действующий чемпион forZe Esports, команда GUN5 стримера Бустера, молодёжный состав Virtus.pro и ростер XGOD опытного Михаила Dosia Столярова.

В марте и апреле команды проведут круговой турнир по системе «каждый с каждым», а в мае четыре лучших команды сойдутся в финальной LAN-стадии — её смогут посетить все желающие.

Организаторы отмечают, что РКЛ входит в Единый календарный план физкультурных и спортивных соревнований Минспорта России. Это значит, что победители и призёры лиги смогут рассчитывать на официальные разряды или звания.

Изначально второй сезон Российской киберспортивной лиги должен был стартовать в начале февраля, однако незадолго до начала ряд зарубежных команд отказался от участия на турнире.