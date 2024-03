The Last of Us Part 2 скоро выпустят на ПК — инсайдер

Инсайдер под ником Silknigth сообщил, какой следующий эксклюзив PlayStation появится на ПК. Речь идёт про The Last of Us Part 2. По данным инсайдера, именно эту игру Sony скоро выпустит для компьютеров.

Silknigth подчеркнул, что анонс ожидается в апреле, но точная дата релиза пока неизвестна. Между датой анонса и днём ​​релиза пройдет больше времени, чем обычно.

The Last of Us Part 2 вышла на PS4 в 2020 году и получила в основном восторженные отзывы журналистов и геймеров по части геймплея и технического состояния. К сюжету у многих до сих пор есть вопросы. Ремастер экшена для PS5 выпустили 19 января 2024 года.

Что касается ремейка первой The Last of Us, он вышел на PS5 ещё 2 сентября 2022 года, а 28 марта 2023 года его релиз состоялся на ПК.