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В Windows 11 теперь можно удалить поиск Bing, браузер Edge и другие встроенные программы

В Windows 11 теперь можно удалить поиск Bing, браузер Edge и другие встроенные программы
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Microsoft выпустила небольшой апдейт для Windows 11, в котором добавила новые функции для ИИ-помощника Copilot и устранила некоторые ошибки в системе. Однако самым главным нововведением патча стала возможность удаления системных приложений: службы OneDrive, браузера Edge, поисковика Bing и других встроенных программ.

Корпорации пришлось пойти на такой шаг, чтобы не нарушать требования и ограничения антимонопольного законодательства ЕС. Теперь Microsoft полностью соблюдает Закон о цифровых рынках, который был принят Еврокомиссией 6 марта 2024 года.

Помимо удаления системных приложений, в Windows 11 теперь также можно закреплять на панели задач программы от сторонних разработчиков без настойчивых рекомендаций воспользоваться сервисами от Microsoft.

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