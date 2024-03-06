Microsoft прекратит официальную поддержку Android-приложений в Windows 11

Microsoft объявила о завершении официальной поддержки экосистемы Subsystem for Android для Windows 11. Это случится 5 марта 2025 года — после этой даты разработчики ОС не гарантируют работоспособность мобильных приложений в Windows 11.

Поддержка Subsystem for Android осуществлялась в сервисе Amazon Appstore — с его помощью юзеры могли загружать Android-приложения и даже игры на ПК. Microsoft делала большую ставку на мобильный функционал во время релиза Windows 11 в 2021 году, сравнивая своё решение с нативной поддержкой программ для iPhone в компьютерах MacOS от Apple. Однако уже сейчас приложение скрыли в поиске Microsoft Store.

В издании The Verge отмечают, что Subsystem for Android для Windows 11 работала нестабильно во многом из-за отсутствия доступа к магазину Google Play Store. Кроме того, пользователи жаловались на проблемы с авторизацией в сервисе Amazon Appstore, когда просто хотели скачать мобильное приложение на свой компьютер.