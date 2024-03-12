Врач-офтальмолог рассказала, как не испортить зрение из-за смартфона

Офтальмолог Наталья Захарова дала несколько советов, которые помогут сохранить здоровье при работе со смартфоном и другими гаджетами. Рекомендации специалиста публикуют «Известия».

Так, Захарова подчеркнула вред использования гаджетов перед сном и сразу после пробуждения. По её словам, это может вызвать не только проблемы со зрением, но также ухудшение психоэмоционального и физического состояний.

Чтобы легче входить в деловой режим, выработать привычку в первый час после пробуждения не брать в руки телефон, чтобы дать организму адаптироваться к новому дню и повысить уровень утренней энергии.

Снизить нагрузку на глаза должна помочь система «20–20–20»: после 20 минут работы с гаджетом стоит сделать перерыв на 20 секунд, фокусируясь на объектах на расстоянии не менее 20 футов (это около шести метров).

Среди других рекомендаций Захаровой стоит выделить важность освещения (не слишком яркий свет в комнате и от экрана) и расстояние от глаз до экрана (50–75 см). Чтобы сохранить зрение, офтальмолог советует гулять на свежем воздухе и делать гимнастику для глаз.

Врачи рекомендуют использовать смартфоны и другие гаджеты не более трёх часов в сутки.