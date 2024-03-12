Около 41% россиян полчаса сидят в смартфоне перед сном

Сервис по включению мессенджеров в автоматические бизнес-процессы Wazzup сообщил «Газете.Ru» о том, что примерно 41,7% жителей России около 30 минут сидят в смартфоне перед сном.

Почти 29,2% признались, что «залипают» в смартфоне около часа. Ещё 18,1% перед тем, как уснуть, смотрят телевизор, а 11,1% – читают книгу.

Больше трети опрошенных случайно роняли смартфон себе на лицо. Постоянно с этим сталкиваются 1,4%. Около половины респондентов засыпают в течение получаса, а треть – мгновенно, за считанные минуты.

Пробуждение около четверти респондентов не попадает в фазу быстрого сна, поэтому подъём даётся им с трудом. Еще у 40,3% есть привычка переводить будильник на 5–10 минут.