AOC представила сверхбюджетный игровой монитор с частотой обновления экрана 100 Гц

Компания AOC выпустила бюджетный монитор с подзаголовком 27B35H. Устройство уже доступно в Китае по рекомендуемой цене в 599 юаней (около 8 тысяч рублей). Появится ли он в продаже в других странах, пока неизвестно.

AOC 27B35H — это 27-дюймовый IPS-монитор с разрешением дисплея 1920х1080 пикселей (Full HD) с частотой кадров 100 Гц и скоростью отклика в 1 мс. Пиковая яркость экрана составляет 250 кд/м² с контрастностью 1000:1 и 8-битной глубиной цвета. Монитор поддерживает технологию ClearVision для улучшения изображения и функцию Adaptive Sync, синхронизирующую кадровую частоту.

Дисплей также поддерживает режим HDR c технологией снижения нагрузки на глаза Low Blue Light. Подставка монитора позволяет регулировать угол наклона экрана по своему усмотрению.