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LG представила монитор UltraGear 27GS95QE с OLED-экраном и частотой 240 Гц

LG представила монитор UltraGear 27GS95QE с OLED-экраном и частотой 240 Гц
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Компания LG представила монитор UltraGear 27GS95QE. Новинка уже доступна для приобретения у российских ритейлеров по цене от 109 тысяч рублей.

Фото: LG

Производитель оснастил устройство 26,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц, временем отклика в 0,03 мс, максимальной яркостью до 1000 нит и подсветкой на задней стороне. Ко всему прочему монитор поддерживает технологии адаптивной синхронизации Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium.

LG UltraGear 27GS95QE охватывает 98,5% цветового пространства DCI-P3, а также прошёл сертификацию DisplayHDR True Black 400. Ещё монитор обладает антибликовым покрытием и фильтром для вредного синего света, чтобы максимально обезопасить глаза пользователя.

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