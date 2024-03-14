Пользователи смартфонов Huawei столкнулись с блокировкой мессенджера WhatsApp

В первой половине марта российские пользователи смартфонов Huawei начали сообщать о проблемах с мессенджером WhatsApp. При запуске приложение перестаёт работать и требует установить свежую версию программы. Первыми на это обратили внимание в издании Business FM.

Судя по всему, проблемы с WhatsApp на смартфонах Huawei связаны с тем, что на этих смартфонах нет оригинальной версии мессенджера. В местном магазине приложений AppGallery используется неофициальный клиент программы, который больше не работает. При этом оригинальный WhatsApp скачать не получится, ведь для этого необходима поддержка Google-сервисов, которой нет у гаджетов Huawei.

С проблемой столкнулись множество пользователей смартфонов китайской компании, которые нашли способ установить более новую версию WhatsApp с помощью обычного .apk-файла. Однако как долго будет работать это решение, неизвестно.

По словам руководителя аналитического агентства Content-Review Сергея Половникова, отказ работы неофициальных приложений означает, что разработчики программы из компании Meta* ведёт работу над тем, чтобы их приложением можно было пользоваться только через официальные источники установки. Он посоветовал всем пострадавшим приобрести другой смартфон на Android — с поддержкой Google-сервисов.

* — деятельность компании Meta считается в России экстремистской. Соцсети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране.