Эксперт объяснил, почему WhatsApp всё чаще сталкивается со сбоями в России

За последние годы мессенджер WhatsApp начал работать в России куда нестабильнее, чем раньше. Россияне часто сталкиваются с ошибками при отправке сообщений, сбоями во время видеозвонков и другими проблемами, которые раньше не возникали.

Как пояснил управляющий партнёр агентства «Смена» (группа AIC) Артём Геллер, всё дело в том, что развитием приложения занимается американская компания Meta*, которая признана в стране экстремистской и была запрещена ещё в 2022 году. Из-за этого корпорация Марка Цукерберга прекратила вкладываться в регион и оперативно заниматься устранением ошибок, рассказал он в интервью «Газете.ру».

Причина этому очень прозаична и заключается она в экономическом аспекте. Стоит вспомнить, что ещё весной 2022 года материнская компания, которой является американская Meta*, была признана экстремистской, а её деятельность на территории России была запрещена. Логично, что с уходом IT-гиганта с российского рынка закончились и все инвестиции в наш регион.

Геллер отметил, что по этой же причине новый функционал WhatsApp, которым пользуются юзеры из разных стран, остаётся недоступным в России.

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* — деятельность компании Meta считается в России экстремистской. Соцсети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране.