Представлен сверхбюджетный смартфон Vivo Y03 с экраном 90 Гц и большой батареей

На этой неделе компания Vivo анонсировала сверхбюджетный смартфон Y03. Производитель оценил устройство в смехотворные $ 83 (~ 7,5 тысячи рублей).

Гаджет оснащён 6,56-дюймовыйм IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Девайс работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G85 и операционной системе Android 14. Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч, который поддерживает зарядку мощностью 15 Вт.

Ещё смартфон предложит защиту от влаги и пыли по стандарту IP54. Что касается камер, то на передней стороне есть вырез для 5-МП селфи-камеры, а на задней — основной объектив с разрешением 13 МП и объектив QVGA.

На данный момент Vivo Y03 доступен для покупки только на территории Бангладеша. Дата выхода смартфона во всём остальном мире пока не раскрывается.