Стример Меллстрой отказался выплачивать 1 млрд рублей за размещение своего ника на Луне

Недавно популярный стример Андрей Mellstroy Бурим дал зрителям новое задание, за выполнение которого пообещал выплатить миллиард рублей. Суть челленджа заключалась в том, чтобы разместить на Луне фотографию блогера или флаг с его ником.

С задачей справился Дмитрий из Севастополя. Мужчина зарегистрировался в специальной программе NASA под ником Mellstroy. За это корпорация разместит на луноходе табличку, на которой будут написаны имена всех участников. Фактически, зритель выполнил челлендж.

Затем Дмитрий написал представителям Mellstroy, прикрепив доказательства в виде QR-кода и посадочного билета. В ответ его проигнорировали и заблокировали. Сам стример пока официально не прокомментировал ситуацию.

Напомним, ранее Mellstroy заявил, что также готов выплатить 30 млн рублей тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом.