Президент Литвы передал привет стримеру Меллстрою — тот обещал заплатить за это $ 2 млн

Известный русскоязычный стример Андрей Mellstroy Бурим продолжает придумывать задания для своих подписчиков, обещая за выполнение большие деньги. Ранее на него подписался MrBeast, а затем привет передал футболист Киллиан Мбаппе — люди, которые посодействовали этому, получили в сумме 180 млн рублей. Теперь же Мел предложил $ 2 млн за привет от президента любой страны.

Победителем стал мальчик из Литвы, который встретил главу государства и попросил его обратиться к «своему другу Меллстрою». Гитанас Науседа просьбы не понял, но привет всё же передал. При этом блогер заявил, что не готов выплатить полную сумму, так как ожидал другого.

Это, конечно, моя проблема, что я не прописал нормально правила. Но можно я отправлю $ 100–150 тыс.? За 2 ляма «зелёных» я ожидал что-то качественнее — хоть привет в кабинете, чтобы президент понимал, что к чему.

Ранее Mellstroy заявил, что также готов выплатить 30 млн рублей тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом.