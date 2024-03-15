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iPhone 15 подешевел в России на 35%

iPhone 15 подешевел в России на 35%
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По информации издания Hi-Tech Mail.ru, базовый iPhone 15 подешевел в России в среднем на 35%. На старте продаж за гаджет просили в среднем 125−170 тыс. рублей, теперь планка держится ниже 80−90 тыс. рублей.

Отмечается, что дешевле остальных стоят модели со 128 ГБ памяти. Например, в середине марта смартфон можно найти за 76 тыс. руб.

Фото: «Яндекс Маркет»

При выборе iPhone 15 важно учитывать страну, для которой предназначалось устройство. Так, американская версия поддерживает исключительно eSIM, из-за чего в эту модель нельзя установить физическую SIM-карту, а смартфон для Китая, наоборот, имеет слот сразу для двух SIM-карт и не поддерживает eSIM, отметило издание «Газета.Ru».

А ещё в России снизилась цена на iPhone 12.

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