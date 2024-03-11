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Цена iPhone 12 в России снизилась до рекордно низкой отметки

Цена iPhone 12 в России снизилась до рекордно низкой отметки
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Стоимость смартфона iPhone 12 в российских маркетплейсах снизилась до 50–55 тыс. рублей. Внимание на это обратило издание Hi-Tech Mail.ru.

Телефон от Apple вышел осенью 2020 года, но до сих пор остаётся актуальным. При этом стартовая цена в 80 тысяч рублей снизилась примерно на 30% — журналисты отыскали предложение о продаже стандартного iPhone 12 за 48 190 рублей.

Фото: Hi-Tech Mail.ru

В начале 2024 года подешевели и другие версии смартфона от Apple, о чём мы сообщали ранее. Так, iPhone 14 можно купить за 64 тысячи рублей.

Ранее выяснилось, что в России новый iPhone 15 стоит дешевле, чем в любой другой стране мира. В РФ цена смартфона составляет от 70 тысяч рублей, тогда как в США он обходится примерно в 92 тысячи рублей.

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