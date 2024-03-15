Геймер запустил стрим по Dragon's Dogma 2 за неделю до релиза игры

Геймер под ником justichor запустил на Twitch стрим по Dragon’s Dogma 2 за неделю до релиза — ролевой экшен поступит в продажу только 22 марта. По словам пользователя, диск с игрой ему предоставил друг, который работает в магазине Walmart.

По всей видимости, разработчики тайтла из Capcom ещё не в курсе ситуации, поскольку прямая трансляция до сих пор идёт. Геймер признаётся, что собирается и дальше продолжать стрим, так как хочет показать людям геймплей Dragon's Dogma 2.

У justichor на руках версия тайтла для PS5: он заявил, что Dragon's Dogma 2 работает на устройстве отлично, а просадки ниже 30 FPS происходят редко. Что касается самой игры, то она ему показалась сложнее Elden Ring.

Dragon’s Dogma 2 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.