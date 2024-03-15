Звезда «Джона Уика» Иэн Макшейн рассказал про Dragon's Dogma 2

Как и было обещано, звезда «Джона Уика» Иэн Макшейн выступил рассказчиком в новом ролике, посвящённом Dragon's Dogma 2. Актёр подробнее рассказал про игровой мир, главного героя, сюжет и другие фишки.

Сам ролик идёт почти восемь минут. Первую часть видео посвятили протагонисту и его предназначению, затем Макшейн рассказал про две нации: Вермунд и Баттал. Также уделили время и разнообразным монстрам, с которыми придётся сражаться игрокам.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Capcom.

Dragon's Dogma 2 представляет собой ролевой экшен с Пешками — компаньонами, которые сопровождают главного героя на протяжении всей игры.

Релиз состоится уже 22 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.