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Звезда «Джона Уика» Иэн Макшейн рассказал про Dragon's Dogma 2

Звезда «Джона Уика» Иэн Макшейн рассказал про Dragon's Dogma 2
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Как и было обещано, звезда «Джона Уика» Иэн Макшейн выступил рассказчиком в новом ролике, посвящённом Dragon's Dogma 2. Актёр подробнее рассказал про игровой мир, главного героя, сюжет и другие фишки.

Сам ролик идёт почти восемь минут. Первую часть видео посвятили протагонисту и его предназначению, затем Макшейн рассказал про две нации: Вермунд и Баттал. Также уделили время и разнообразным монстрам, с которыми придётся сражаться игрокам.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Capcom.

Dragon's Dogma 2 представляет собой ролевой экшен с Пешками — компаньонами, которые сопровождают главного героя на протяжении всей игры.

Релиз состоится уже 22 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.

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