Элайджа Вуд, Эшли Джонсон, Рэндалл Парк и Иветт Николь Браун озвучат мультсериал Among Us

Журналисты издания Variety сообщили, что главных героев в мультсериале Among Us озвучат Элайджа Вуд (кинотрилогия «Властелин колец»), Эшли Джонсон (серия игр The Last of Us), Рэндалл Парк («Аквамен», «С корабля») и Иветт Николь Браун («Странная парочка»).

Какие роли достались актёрам

Элайджа Вуд — Зелёный амогус

Эшли Джонсон — Фиолетовый амогус

Рэндалл Парк — Красный амогус

Иветт Николь Браун — Коричневый амогус

Мультсериал Among Us был анонсирован летом 2023 года. Производством занимаются компания CBS Studios и её подразделение Eye Animation Productions. Анимацию создаёт студия Titmouse — до этого она работала над «Землёй дураков» и «Арло, мальчиком-аллигатором».

Проект основан на одноимённой игре, которая стала резко популярна в середине 2020 года. Сроки и дата премьеры мультсериала пока не раскрываются.