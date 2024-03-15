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Элайджа Вуд, Эшли Джонсон, Рэндалл Парк и Иветт Николь Браун озвучат мультсериал Among Us

Элайджа Вуд, Эшли Джонсон, Рэндалл Парк и Иветт Николь Браун озвучат мультсериал Among Us
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Журналисты издания Variety сообщили, что главных героев в мультсериале Among Us озвучат Элайджа Вуд (кинотрилогия «Властелин колец»), Эшли Джонсон (серия игр The Last of Us), Рэндалл Парк («Аквамен», «С корабля») и Иветт Николь Браун («Странная парочка»).

Какие роли достались актёрам

  • Элайджа Вуд — Зелёный амогус
  • Эшли Джонсон — Фиолетовый амогус
  • Рэндалл Парк — Красный амогус
  • Иветт Николь Браун — Коричневый амогус

Мультсериал Among Us был анонсирован летом 2023 года. Производством занимаются компания CBS Studios и её подразделение Eye Animation Productions. Анимацию создаёт студия Titmouse — до этого она работала над «Землёй дураков» и «Арло, мальчиком-аллигатором».

Проект основан на одноимённой игре, которая стала резко популярна в середине 2020 года. Сроки и дата премьеры мультсериала пока не раскрываются.

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