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Инсайдер раскрыл важные особенности PS5 Pro — консоль будет очень мощной

Инсайдер раскрыл важные особенности PS5 Pro — консоль будет очень мощной
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Известный инсайдер Том Хендерсон опубликовал возможные характеристики PlayStation 5 Pro — улучшенной версии консоли PlayStation 5. Журналист подтвердил информацию, что устройство поступит в продажу уже в конце 2024 года, а сейчас многие разработчики по всему миру уже используют прототип гаджета для ознакомления с его возможностями.

Возможные особенности PS5 Pro

  • Рендеринг на 45% быстрее PS5;
  • Консоль до четырёх раз быстрее в режиме трассировки лучей;
  • Мощность графического ядра составит 33,5 терафлопс (у базовой PS5 — 10,3 терафлопс);
  • У PS5 Pro будет своя технология для масштабирования изображения с машинным обучением;
  • В будущем консоль получит полноценный режим с разрешением 8К (7680х4320 пикселей).

Инсайдер отметил, что характеристики PS5 Pro и дата выхода консоли всё ещё могут незначительно измениться.

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