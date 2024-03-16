Инсайдер раскрыл важные особенности PS5 Pro — консоль будет очень мощной
Известный инсайдер Том Хендерсон опубликовал возможные характеристики PlayStation 5 Pro — улучшенной версии консоли PlayStation 5. Журналист подтвердил информацию, что устройство поступит в продажу уже в конце 2024 года, а сейчас многие разработчики по всему миру уже используют прототип гаджета для ознакомления с его возможностями.
Возможные особенности PS5 Pro
- Рендеринг на 45% быстрее PS5;
- Консоль до четырёх раз быстрее в режиме трассировки лучей;
- Мощность графического ядра составит 33,5 терафлопс (у базовой PS5 — 10,3 терафлопс);
- У PS5 Pro будет своя технология для масштабирования изображения с машинным обучением;
- В будущем консоль получит полноценный режим с разрешением 8К (7680х4320 пикселей).
Инсайдер отметил, что характеристики PS5 Pro и дата выхода консоли всё ещё могут незначительно измениться.
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