Производители начали продавать видеокарту RTX 4070 Ti со скидками из-за RTX 4070 Ti Super

В конце января стартовали продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super — она пришла на замену базовой RTX 4070 Ti по цене в $ 799. В NVIDIA планировали, что запасы оригинального чипа распродадут в ближайшее после анонса время, однако этого не произошло.

Спустя почти два месяца после выхода RTX 4070 Ti Super производители по всему миру начали распродавать Geforce RTX 4070 Ti со скидками. Если изначально видеокарты отдавали по рекомендуемой цене в $ 799, то теперь чип можно приобрести за $ 679 и меньше.

Судя по всему, спрос на эти чипы оказался ниже, чем того ожидали производители, — в ближайшее время они планируют полностью распродать остатки и переключиться на GeForce RTX 4070 Ti Super. Окажется ли новинка популярнее своей предшественницы, пока неясно.