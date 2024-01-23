Тесты видеокарты RTX 4070 Ti Super разочаровали — она всего на 3–6% лучше обычной версии

Через две недели после официального анонса видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super ряд изданий представили обзоры новинки и результаты тестов в играх.

Замеры специалистов из TechSpot показали, что в качестве 1080p улучшенная версия оказалась лучше обычной 4070 Ti всего на 3%. В 1440p преимущество RTX 4070 Ti Super не изменилось.

Фото: GameSpot

При качестве 4K разница между 4070 Ti Super и стандартной 4070 Ti вырастает в два раза, до 6%. Однако больше становится и расстояние до RX 7900 XT — 9% эффективности. Эксперты назвали эти показатели разочаровывающими.

То же самое говорят и обзорщики: разница оказалась действительно минимальной. Увидеть результаты тестов в играх и различные сравнения с другими картами можно в видео ниже.

Видео доступно на YouTube-канале Gamers Nexus. Права на видео принадлежат Gamers Nexus.

Ранее в России стартовали продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Super — цены начинаются от 72 тысяч рублей.