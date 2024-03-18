Поисковик Microsoft Bing внезапно перестал работать в России

18 марта пользователи Рунета пожаловались на недоступность поисковика BIng от Microsoft. При попытке зайти на сайт появляется сообщение о невозможности соединения с сервером — проблему выявила в том числе и редакция «Чемпионата». Первыми на ситуацию обратили внимание на «Хабре».

Сообщение об ошибке при посещении Bing.com

Так, поисковик Bing недоступен как минимум у нескольких российских провайдеров, включая МТС, «Билайн» и «Дом.ру». При этом сайт не находится в реестре запрещённых ресурсов, а Microsoft не сообщала о каких-либо ограничениях со своей стороны.

На сайте Downdetector российские пользователи сообщают о проблемах с доступом во многих регионах России, включая Москву, Новосибирск, Подольск и другие города страны. В других государствах никаких проблем с открытием портала нет.